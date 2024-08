Du glaubst an deine Handelsstrategie und du hast vielversprechende Favoriten in deinem onvista Musterdepot? Zeig dein Börsengeschick und tritt beim „Trader 2024“ gegen den onvista Mahlzeit Profitrader Martin Goersch an!

Schlag die Depot-Performance von Martin Goersch und gewinne ein brandneues Apple iPhone 15 Pro mit 512 GB!

So einfach ist die Teilnahme:

1. Melde dich jetzt beim „Trader 2024“ der Société Générale an.

2. Logge dich ein und tritt der Spielgruppe onvista bei – Verwende das Passwort: onvistatrader2024

3. Spielstart: 02. September 2024

4. Spielende: 25. Oktober 2024