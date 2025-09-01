In Kooperation mit Société Générale 

trader-2025-logo

Zeig, was du drauf hast – beim „Trader 2025“

Börsenluft schnuppern. Risikofrei traden. Preise abräumen!

Für Einsteiger oder Strategen

Probier dich aus oder misch den Wettbewerb auf

Ohne Risiko, aber mit Nervenkitzel

Handle mit virtuellem Spielgeld zu echten Börsenkursen
Deine Chance auf unsere Preise

PlayStation 5 Pro oder Apple AirPods Max
Gewinne PlayStation, Apple Air Pod Max
Spielstart: 01.09.2025 um 8:00 Uhr
Jetzt im Google Kalender speichern

 

So machst du in zwei Schritten beim Börsenspiel mit

  1. Registriere dich kostenlos beim Börsenspiel „Trader 2025“ der Société Générale
  2. Tritt der onvista-Spielgruppe bei → Passwort: onvistatrader2025
Ab dem 1. September um 8:00 Uhr geht’s los! Das Spiel endet am 24. Oktober 2025 um 23:59 Uhr.


So sicherst du dir die Chance auf exklusive onvista-Preise

Gewinne eine PlayStation®5 Pro oder AirPods Max.

Dafür musst du nur:
• beim Börsenspiel der Société Générale registriert sein
jede Woche mindestens 1 Trade machen
• am Ende eine positive Depot-Performance erzielen


Hinweis: Die Preise der onvista-Spielgruppe werden ausschließlich von onvista vergeben. Es besteht kein Anspruch gegenüber der Société Générale.

Mach dich bereit für den Börsenwettkampf

Guter Plan schlägt Glück

Hol dir Inspiration für deine Börsenspiel-Trades auf unserem YouTube-Kanal.

Profi-Insights gefällig?

Trading-Signale von Profi Martin Goersch, exklusive Spiel-Einblicke und Analysen der onvista Redaktion. Alles im onvista Plus-Abo – der erste Monat kostet dich nur 0,99 €.*

Behalte im Blick, was Potential hat

Deine Watchlist auf my.onvista.de oder in der App – kostenlos und genau für die Werte, die du im Auge behalten willst.
Jetzt teilnehmen & gewinnen
Gewinnspiel der
Société Générale

Zusätzlich hast du die Chance, einen der folgenden Preise der Société Générale zu gewinnen:

Hauptpreis: Range Rover Evoque (Luxus-SUV im Wert von rund 65.000 Euro) 
Wochenpreise: Jede Woche 8x 2.222 € für die beste Wochenperformance – 8 Chancen insgesamt!
Preis für die beste Tagesperformance: Samsung QLED 8k Smart TV 75 Zoll
Sonderpreis: 8x iPhone 16, die unter allen Teilnehmern verlost werden. 

Wichtig! Es gelten die allgemeinen Spielregeln des Börsenspiels „Trader 2025“ der Société Générale. Um gewinnberechtigt zu sein, musst du vor der ersten Order deine Adressdaten in deinem Nutzerprofil vervollständigen.

Jetzt mitmachen
rangerover

*Teilnahmebedingungen: Teilnahmezeitraum: 01.09.–24.10.2025. Teilnahme ab 18 Jahren. Mindestanforderung: 1 Trade/Woche & positive Performance. 1× PlayStation®5 Pro und 1× Apple AirPods Max werden verlost. Mitarbeiter der onvista media GmbH und der Société Générale sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Ansprüche gegenüber der Société Générale. Es gelten unsere Datenschutzhinweise.