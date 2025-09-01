Zeig, was du drauf hast – beim „Trader 2025“
Börsenluft schnuppern. Risikofrei traden. Preise abräumen!
Für Einsteiger oder Strategen
Probier dich aus oder misch den Wettbewerb auf
Ohne Risiko, aber mit Nervenkitzel
Deine Chance auf unsere Preise
So machst du in zwei Schritten beim Börsenspiel mit
- Registriere dich kostenlos beim Börsenspiel „Trader 2025“ der Société Générale
- Tritt der onvista-Spielgruppe bei → Passwort: onvistatrader2025
So sicherst du dir die Chance auf exklusive onvista-Preise
Gewinne eine PlayStation®5 Pro oder AirPods Max.
Dafür musst du nur:
• beim Börsenspiel der Société Générale registriert sein
• jede Woche mindestens 1 Trade machen
• am Ende eine positive Depot-Performance erzielen
Hinweis: Die Preise der onvista-Spielgruppe werden ausschließlich von onvista vergeben. Es besteht kein Anspruch gegenüber der Société Générale.
Mach dich bereit für den Börsenwettkampf
Guter Plan schlägt Glück
Profi-Insights gefällig?
Behalte im Blick, was Potential hat
Gewinnspiel der
Société Générale
Zusätzlich hast du die Chance, einen der folgenden Preise der Société Générale zu gewinnen:
Hauptpreis: Range Rover Evoque (Luxus-SUV im Wert von rund 65.000 Euro)
Wochenpreise: Jede Woche 8x 2.222 € für die beste Wochenperformance – 8 Chancen insgesamt!
Preis für die beste Tagesperformance: Samsung QLED 8k Smart TV 75 Zoll
Sonderpreis: 8x iPhone 16, die unter allen Teilnehmern verlost werden.
Wichtig! Es gelten die allgemeinen Spielregeln des Börsenspiels „Trader 2025“ der Société Générale. Um gewinnberechtigt zu sein, musst du vor der ersten Order deine Adressdaten in deinem Nutzerprofil vervollständigen.
*Teilnahmebedingungen: Teilnahmezeitraum: 01.09.–24.10.2025. Teilnahme ab 18 Jahren. Mindestanforderung: 1 Trade/Woche & positive Performance. 1× PlayStation®5 Pro und 1× Apple AirPods Max werden verlost. Mitarbeiter der onvista media GmbH und der Société Générale sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Ansprüche gegenüber der Société Générale. Es gelten unsere Datenschutzhinweise.